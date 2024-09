La scuola non è un luogo lontano, ragazzi, vivetela perché arricchisce.

Eraldo Affinati, scrittore e docente con quarant’anni di esperienza negli Istituti professionali, sottolinea l’importanza della scuola nella vita quotidiana dei giovani. Fondatore della Scuola Penny Wirton, dove insegna gratuitamente l’italiano agli immigrati, Affinati invita gli studenti a considerare la scuola non come un luogo distante e accademico, ma come un ambiente che arricchisce la loro esistenza. La sua visione è che l’istruzione deve andare oltre il semplice apprendimento di nozioni e compiti: la scuola dovrebbe essere un’opportunità per vivere esperienze significative e stimolanti.

Affinati osserva che molti studenti mostrano potenzialità creative nel pomeriggio, risorse che a volte non emergono durante le ore scolastiche. Per facilitare questa espressione, è fondamentale che gli insegnanti costruiscano un rapporto di fiducia con i propri studenti, andando oltre il semplice adempimento del programma e delle valutazioni. Questo approccio potrebbe trasformare la scuola in un luogo dove gli alunni si sentano più coinvolti e motivati.

Inoltre, Affinati evidenzia il ruolo cruciale che la scuola ha rivestito durante la pandemia, affermando che la chiusura delle scuole ha generato una crisi non solo educativa, ma anche etica, minando il tessuto sociale. In molte parti d’Italia, soprattutto nelle regioni meridionali, la scuola è l’unico riferimento per i giovani, sia in termini di educazione che di socializzazione. Pertanto, l’inizio dell’anno scolastico rappresenta un momento di ricostruzione del legame comunitario e dell’identità culturale.

Affinati conclude sottolineando la necessità di guardare alla scuola con fiducia, considerandola come un fondamentale pilastro per il futuro del Paese. La scuola, se ben valorizzata e interpretata, può diventare un motore di speranza e di cambiamento, contribuendo allo sviluppo di una società più coesa e preparata. La sua riflessione è un richiamo alla responsabilità degli educatori e della società nel suo complesso, affinché il contesto scolastico diventi un luogo di crescita autentica e significativa per i giovani italiani.