La scuola italiana si rinnova

Un’analisi del dossier Invalsi sui dati ministeriali 2024-2025 e sul confronto omogeneo con il 2021-2022, mostra un cambio di trend nella scuola italiana. La Campania, partendo da livelli più bassi, avanza sulle eccellenze, mentre i territori più forti entrano in una fase di stabilizzazione, riducendo il gap. Il fulcro dell’analisi riguarda le eccellenze, ovvero la quota di studenti collocati nei livelli più alti di apprendimento.

Nel secondo ciclo, le principali province del Centro-Nord mantengono valori elevati ma mostrano una fisiologica fase di assestamento. Milano passa dal 21,41% al 18,42%, Bologna scende dal 22,69% al 18,25%, Bergamo dal 23,76% al 21,56% e Brescia dal 23,48% al 18,93%. Province come Torino, Venezia e Firenze seguono la stessa traiettoria.

La Campania si muove con una direzione diversa. Caserta è la provincia che cresce di più, con le eccellenze che passano dal 4,89% al 6,66%. Benevento sale dall’8,01% al 9,27%, Avellino dall’8,48% all’8,99% e Napoli dal 4,73% al 5,20%. Salerno cresce dal 4,90% al 5,28%. Il dato acquista valore se letto nel tempo lungo, soprattutto per Napoli e Salerno.

Sulle eccellenze complessive, Napoli era al 10,76% nel 2017-2018 e si colloca all’11,18% nel 2024-2025. Salerno mostra una traiettoria analoga, passando dal 14,17% del 2017-2018 al 14,88% nel 2024-2025. Avellino raggiunge il 17,85% di eccellenze complessive e Benevento il 17,57%, mentre Milano si attesta al 23,90% e Bologna al 23,75%. Il divario resta, ma il punto centrale è che le distanze non si ampliano più. Il confronto non parla di sorpassi, ma di convergenza progressiva.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, ha insistito sul riequilibrio territoriale come asse strategico del sistema nazionale attraverso strumenti differenziati come Agenda Sud e Agenda Nord. La nuova direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Monica Matano, sottolinea come il dialogo costante con tutte le componenti del mondo scolastico e l’attenzione profonda ai bisogni e alle istanze che provengono dai vari territori, dalle studentesse e dagli studenti, possano rispondere con successo alla missione di formare le future generazioni. Il risultato è una fotografia nuova: la Campania non è più ferma su una rincorsa sterile. Per la prima volta il confronto nazionale non registra solo distanze, ma un avanzamento reale.