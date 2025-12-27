La scrittrice italiana si racconta

La sua prima esperienza lavorativa a Roma è stata senz’altro un motivo di arrabbiatura. L’autrice racconta di aver lavorato per 500 euro al mese e di essersi spesso sfogata in un pianto disperato. Questa esperienza le ha insegnato che i lavori “cool” possono anche essere un’incubo e che bisogna imparare a difendersi dal proprio lavoro, soprattutto quando lo si ama.

Dopo questo periodo, l’autrice ha attraversato un momento di disorientamento, durante il quale ha capito che non è possibile che i suoi spazi e le sue capacità venissero definite dalla simpatia umana che poteva provocare nella sua capa. Ha quindi deciso di dedicarsi all’organizzazione di eventi, ma non più nel settore della moda. Ha iniziato a lavorare come freelance per 23 ore al giorno, ma a un certo punto ha detto basta e ha deciso di scrivere per lavorare di meno.

Ha aperto un blog chiamato “Madame Pipì”, in cui ha iniziato a scrivere di New York, dove viveva in quel periodo. La scrittura è diventata per lei un metodo catartico. Dopo New York e Madrid, si è trasferita in un borgo con sei abitanti nell’Appennino, dove pensava di restare un anno, ma è rimasta sette. La spinta a fare questo passo è stata la voglia di fare un’esperienza di solitudine nei boschi e di lasciare tutto alle spalle. Tuttavia, è stata la pace e la tranquillità di quel posto a farle trasformare quel primo anno in sette. Sedersi su un prato e parlare con persone che non c’entrano niente con il suo settore è qualcosa che ancora oggi la pacifica e le pulisce la mente da tutto ciò che la affatica.