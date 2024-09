La scoperta terrificante nel parco

Nel parco cittadino è accaduto l’impensabile, 6 cani sono stati abbandonati al loro destino con un biglietto.

Molto spesso ci troviamo ad affrontare una tematica molto delicata ovvero quella dell’abbandono di animali, ma non sempre l’abbandono significa crudeltà nei confronti di queste povere creature.

L’abbandono non è mai la soluzione e non è giustificabile in alcun modo, ma spesso diverse persone sono portate a pensare che non avendo aiuti esterni sia l’unica soluzione come nel caso che stiamo per raccontarvi.

6 cuccioli abbandonati con un biglietto la scelta mossa dalla disperazione e non dalla crudeltà

In un parco 6 cani liberi di vagare senza alcuna sorveglianza avevano fatto preoccupare diversi passanti che allarmati avevano deciso di contattare le autorità competenti. All’arrivo dei soccorritori 6 cani erano infatti liberi senza controllo e privi di protezione.

Le 6 creature per nulla aggressive sembravano alla ricerca di aiuto ed erano state abbandonate con un messaggio del loro vecchio proprietario che esprimeva tutta la sua disperazione nel doversene separare.

Se bene come anticipato non esiste alcuna giustificazione nell’abbandonare gli animali questa persona, che ha dovuto compiere questo gesto considerato deprecabile, si è vista costretto in quanto non poteva più provvedere alle necessita dei suoi 6 amici a quattro zampe.

Nella lettera lasciata insieme ai 6 animali non si cercava una giustificazione o il perdono per l’abbandono ma traspariva tutto il dolore e l’impotenza di non poter provvedere ai bisogni di quelli che erano i suoi amati cuccioli

A quanto pare a scrivere la lettere è stata una donna anziana che si era assunta la responsabilità degli animali salvandoli ma che poi si era trovata sopraffatta avendo altri moltissimi animali. Nonostante le migliori intenzioni l’anziana signora si era resa conto di non poter provvedere ai nuovi arrivati con le scarse risorse a sua disposizione e dalla disperazione e arrivata la sua decisione di lasciarli nel parco. Il gesto disperato della donna era mosso dalla speranza che qualcuno avendo la possibilità e vedendo i cuccioli nel parco potesse occuparsene.

Nella lettera trovata con gli animali si nota la scrittura tremolante di chi sta per compiere un terribile gesto, che se non avesse avuto alcun problema economico probabilmente non avrebbe mai compiuto. Nella nota rivenuta la donna ha spiegato che nonostante il profondo affetto che la legava ai cani, le sue condizioni economiche e le rigide regole del suo condominio non le permettevano di tenere tutti gli animali.

L’abbandono di animali è una catastrofe che solitamente suscita indignazione, nonostante l’anziana signora non sia assolutamente da giustificare quello che traspare sono le gravi circostanze in cui un’anziana donna, nonostante la buona volontà, non sia stata in grado di provvedere ai bisogni dei cani che poco prima aveva salvato, commettendo un gesto estremo che solitamente viene accostato alla crudeltà.

La comunità locale non è rimasta indifferente ne all’abbandono ne alla disperazione della donna e dopo il salvataggio molti nel quartiere hanno cercato una collocazione temporanea per i cani prima di poter trovare per loro una casa definitiva.

La storia di questi 6 cani ci ricorda che dietro ogni atto di abbandono può celarsi un dramma, ma che abbandonare un povero animale indifeso in un parco non è mai la soluzione.