La scoperta sui figli dell’attore

Gene Hackman e Betsy Arakawa sono morti per cause naturali, ma le condizioni di salute dell’attore, affetto da Alzheimer, e la mancanza di assistenza potrebbero aver contribuito al suo decesso. Hackman, 95 anni, è stato trovato solo una settimana dopo la morte della moglie, avvenuta a causa di un virus respiratorio. Nonostante la gravità della sua situazione, i familiari avevano sempre negato l’esistenza della malattia.

La dinamica che ha portato alla loro morte è complessa e solleva interrogativi sulla cura ricevuta. Hackman, che soffriva di Alzheimer e di problemi cardiaci, ha vissuto nella totale solitudine, senza realizzare la perdita della moglie, che era la sua unica caregiver. Le indagini mediche hanno confermato le gravi condizioni di salute dell’attore, mentre la presenza di disorientamento rendeva difficile per lui comprendere la sua situazione.

La scoperta dei loro corpi da parte di lavoratori esterni è avvenuta a causa della preoccupazione per il silenzio prolungato nella loro abitazione, segnalando una mancanza di attenzione da parte della famiglia in un momento critico. Il pacemaker di Hackman ha smesso di funzionare pochi giorni dopo la morte della moglie, il che ha potuto gravemente influenzare la sua salute. Betsy Arakawa ha sempre rifiutato aiuti esterni, vivendo una situazione comune tra i caregiver, dedicando la sua vita all’assistenza del marito, senza che nessuno dei figli si preoccupasse per la loro mancanza di comunicazione per oltre una settimana.