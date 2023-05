la scoperta della cagnolina BonBon -VIDEO

Una presentatrice si accorge che una cagnolina è incastrata nel motore di un’auto: la piccola BonBon soccorsa sul luogo di lavoro.

Una presentatrice televisiva ha scoperto una cagnolina bloccata all’interno degli ingranaggi del veicolo motorizzato di una sua collega giornalista poco dopo essere giunta sul suo posto di lavoro. La donna, inizialmente inconsapevole dell’accaduto, avrebbe ultimato il suo quotidiano tragitto in direzione degli studios per poi accorgersi, soltanto dopo aver parcheggiato la sua auto, della presenza della povera pelosetta al suo interno.

Incastrata nel motore dell’auto: la cagnolina BonBon scoperta sul luogo di lavoro – VIDEO

La spiazzante scoperta si è verificata lo scorso 20 aprile e ha avuto luogo nel parcheggio della suddetta emittente televisiva. La giornalista ha spiegato di aver notato la cagnolina incantata nel motore subito dopo essere scesa dal suo veicolo. Avendo udito degli insistenti lamenti provenire dalla sua auto, la giornalista – dopo una breve ricerca – ha subito compreso che si trattava di una vera e propria richiesta d’aiuto.

All’avvistamento dello spaventato musetto della cagnolina, rimasta per trenta minuti nell’abitacolo prima di venire scoperta, l’intera équipe televisiva si è impregnata in un’operazione di salvataggio che ha avuto la complessiva durata di un’ora e mezza. Dopo il recupero la cucciolo è stata trasportata al “Kansas City Pet Project“.

Dal veterinario – seppur in assenza di microchip – si è infine scoperto il nome della cagnolina, BonBon, e di conseguenza l’identità della sua proprietaria. La quattrozampe sopravvissuta – ma rimasta ferita dalla lunga permanenza nel motore dell’auto e cui è stata amputata la coda – abitava infatti a pochi isolati dalla casa della giornalista. E probabilmente, dopo essersi allontanati dalla sua abitazione, sarebbe poi accidentalmente finita tra gli ingranaggi dell’auto della sua vicina. Se il vostro cane resta bloccato non nel motore del vostro veicolo ma all’interno dell’abitacolo, potete intervenire a norma di legge per tirare fuori il fido.

A tal proposito, per sfatare ogni pericolo per il vostro quattrozampe in situazione più legate alla quotidianità, sapevate che tenere il cane nel box auto costituisce reato? Nell’approfondimento si illustrano le motivazioni della scelta.

Al gioioso recupero di BonBon ha seguito l’emozionante abbraccio della sua proprietaria recatasi sul posto poche ore dopo aver appreso la notizia del ritrovamento della sua pelosetta scomparsa. A documentare i momenti salienti dell’intera vicenda la breve clip condivisa su TikTok da @carrie.gillaspie.