La scomparsa improvvisa di Marco Causi, ex vicesindaco di Roma, a 68 anni: un infarto lo ha stroncato

Il senatore Antonio Misiani ha annunciato la morte improvvisa di Marco Causi, 68 anni, ex vicesindaco di Roma, a causa di un infarto. Originario di Palermo, Causi si era laureato in Scienze statistiche e demografiche alla Sapienza di Roma ed era stato professore all’università Roma Tre. Politico di lungo corso, ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio nella giunta Veltroni dal 2001 al 2008, e nel 2015 è diventato vicesindaco nel terzo rimpasto della giunta di Ignazio Marino.

La camera ardente sarà allestita il 12 maggio nella Sala della Protomoteca al Campidoglio, con aperture al pubblico a partire dalle 10 e un momento di ricordo alle 12. La dirigenza del Partito Democratico ha espresso le proprie condoglianze. La segretaria Elly Schlein ha sottolineato il dolore per la scomparsa di Causi, definendolo un economista valente e un importante punto di riferimento per Roma. Nicola Zingaretti ha aggiunto che Causi era una persona di grande qualità, sempre disponibile e curioso.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricordato Causi, esprimendo un profondo cordoglio per la sua scomparsa. Ha descritto Causi come un uomo di grande intelligenza e rigore, sempre al servizio delle istituzioni e guidato dall’interesse pubblico. Gualtieri ha inviato il suo pensiero alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene, evidenziando la perdita di una figura significativa per la città di Roma.