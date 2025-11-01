La scomparsa di Paolo Selmi, figura chiave a Novi Ligure

Nella giornata di ieri, è scomparso Paolo Selmi, figura di riferimento nel settore della gestione dei rifiuti nel territorio novese, all’età di 81 anni. È stato un pioniere nell’introduzione del nuovo sistema di raccolta differenziata.

La sua carriera è iniziata con una solida esperienza professionale in Ansaldo, e nel corso degli anni ha ricoperto ruoli significativi nella gestione ambientale. È stato presidente e amministratore delegato di Gestione Ambiente e, precedentemente, amministratore di Econet. Il suo impegno e la sua visione hanno avuto un impatto considerevole nello sviluppo dei servizi ecologici locali.

La comunità di Novi Ligure lo ricorderà con grande stima e riconoscenza per la competenza e la dedizione dimostrate nel corso della sua vita professionale.

La celebrazione del Santo Rosario si svolgerà il 2 novembre alle ore 19:00, presso la chiesa del Sacro Cuore di Novi. Il funerale sarà celebrato il 3 novembre alle ore 10:30, sempre nella stessa chiesa.