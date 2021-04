SU QUANTO faccia bene una corsa siamo tutti d’accordo, così come su una camminata rilassante o danzare, quando il ritmo dei nostri piedi diventa un unicum con il cuore e i pensieri. Oggi però sappiamo esattamente anche il perché, funziona. La neurofisiologia ha fatto passi avanti straordinari arrivando a misurare i campi elettrici delle singole cellule del cervello. Scoprendo così che l’attività elettrica dei neuroni cerebrali varia con l’arrivo di stimoli esterni da parte del corpo. Ma cosa hanno in comune masticare, correre, respirare? Il carattere ciclico, ripetitivo. Insomma si è scoperto che è proprio questo ritmo, che unisce ciò che è neurologico e ciò che non lo è, a fare del nostro corpo una sola cosa. Che allunga la vita. Di questo parliamo nel servizio di apertura del nuovo numero di Salute in edicola il 29 aprile con la Repubblica, la Stampa e le testate del Gruppo Gedi.

Si affronta invece il tema della ricerca e soprattutto dei finanziamenti agli studi scientifici, questione che l’emergenza Covid ha riportato alla ribalta, nell’editoriale del direttore Daniela Minerva che ricorda quanto sta accadendo negli Stati Uniti, dove la comunità scientifica storce il naso per gli stanziamenti approvati dal presidente Biden per farmaci e vaccini. Si tratta di 6,5 miliardi di dollari.

Rinite allergica, respirare meglio con un semplice test



Quattro pagine sono interamente dedicate alle patologie dei denti, spesso spie di problemi ancora silenti, mentre un lungo servizio ci svela perché le donne sono vittime della demenza senile più degli uomini sentendo il parere di Sharon Moalem, medico e ricercatore di fama mondiale, specializzato in neurogenetica e biotecnologie. Due le interviste ai personaggi per il numero di questo mese. Ziggy Marley, erede del grande Bob spiega la sua idea di benessere a partire dalle “positive vibration”. E Carlo Conti, il celebre conduttore che racconta la sua esperienza dopo aver scoperto di essere stato contagiato dal coronavirus. “Un incubo che mi ha cambiato la vita”.

E poi ancora, si parlerà di allergie ai pollini e di quanto sono infuenzate dai cambiamenti climatici, mentre nella sezione Medicina molti glii argomenti di approfondimento: dal tumore all’ovaio, alla telemedicina, alla salute del cuore.

Nella sezione Benessere, un servizio sulle ricette light e di come lo yoga ci può aiutare a bruciare calorie. E di una patologia che crea molto disagio con l’arrivo dell’estate: la psioriasi. Accanto ai farmaci, spesso viene prescritto dai medici, un ciclo di trattamenti di medicina termale. Francesco Franchi nella sua rubrica racconta la passione delle cargo bike, le bici con cui è possibile pedalare con la famiglia. In sicurezza.