La scienza rivela perché solo i pappagalli parlano e gli altri uccelli no.

La scienza ha finalmente svelato il mistero del perché solo i pappagalli possano parlare, mentre altri uccelli no. Un recente studio pubblicato su “Nature” ha rivelato che il cervello dei pappagalli si attiva in modo simile a quello umano durante la produzione del linguaggio. Questo particolare meccanismo potrebbe spiegare la loro capacità di imitare la voce umana, un’abilità che si manifesta in modo straordinario nel Parrocchetto ondulato, noto anche come Cocorita. La sua nome scientifico, “Melopsittacus undulatus”, si traduce in “canto e pappagallo”, richiamando l’attenzione sulle sue abilità vocali.

Studi precedenti hanno dimostrato che i pappagalli, come il Cocorita, sono capaci di riconoscere schemi sonori complessi, a differenza di altre specie come il Diamante mandarino, che memorizza solo l’ordine dei suoni. I Parrocchetti attivano cellule cerebrali specifiche per ogni tonalità prodotta, simile al modo in cui un pianoforte suona diverse note. Questo fenomeno assomiglia al funzionamento del cervello umano nel coordinare il linguaggio, un aspetto assente nei Diamanti mandarini.

Per approfondire, i ricercatori hanno condotto esperimenti impiantando sensori nel cervello di quattro Parrocchetti, monitorando l’attività del nucleo centrale dell’Arcopallium anteriore (Aac), una zona cruciale per la loro vocalizzazione. Confrontando questa attività con quella dei Diamanti mandarini, gli scienziati hanno potuto identificare le differenze nei meccanismi cerebrali che consentono ai Parrocchetti di emettere suoni con tale precisione. Questo studio contribuirà a comprendere meglio come i pappagalli decidano quali suoni riprodurre basandosi sugli stimoli ricevuti.