Proprietà organolettiche migliori, maggiore ricchezza di nutrienti, più benefici per l’organismo. Sono questi i motivi per cui i nutrizionisti consigliano di mangiare sempre verdura (ma anche frutta) di stagione: i prodotti consumati nel corso del naturale periodo di maturazione hanno in genere caratteristiche migliori rispetto a un frutto o a un ortaggio maturati al di fuori dell’arco temporale ideale. E così, per una pausa pranzo autunnale si può ideare un piatto unico a base di spinaci e coste, un formaggio magro e dei pinoli. Molte delle verdure autunnali, come quelle invernali, hanno grandi foglie verdi, che sono l’espressione della concentrazione di clorofilla presente in questi vegetali, pigmento naturale e potente antiossidante.

Ma gli ortaggi verdi contengono anche tanti sali minerali, vitamine (le coste in particolare sono ricche di vitamina C), carotenoidi e una buona quantità di acidofolico, che è importante in gravidanza, ma non solo. Il consumo regolare di verdure a foglia verde, tra cui gli spinaci, le coste ma anche la rucola e i broccoli, ha la capacità di proteggere il fegato aiutando a prevenire la steatosi epatica. Il merito, secondo i ricercatori svedesi, sarebbe dovuto all’elevato contenuto di nitrato inorganico, in grado di ridurre l’accumulo di grassi nel fegato.

Dunque, a pranzo con le verdure facciamo il pieno di fibre, carboidrati e sostanze benefiche, poi aggiungiamo una mono porzione di ricotta, uno dei latticini più leggeri, e possiamo contare, con questo piatto, su una buona quota di proteine e grassi. I cracker di accompagnamento, chi vuole tagliare calorie li può evitare.

A cura della redazione di Salute

Video di Sofia Gadici