La schedina vincente a Bordighera

Nella quarta estrazione settimanale del SuperEnalotto, non è stato centrato alcun ‘6’, facendo salire il jackpot a 16,6 milioni di euro. Nel concorso del 5 aprile 2025, è stato registrato un 5+1 da 601.303,33 euro a Bordighera, provincia di Imperia, presso la ‘Tabaccheria del Corso’. La vincita è stata ottenuta con una schedina da due euro. Inoltre, sono stati conquistati otto ‘5’ con un premio di 24.283,41 euro ciascuno. L’ultimo ‘6’, dal valore di 88,2 milioni di euro, è stato realizzato il 20 marzo 2025 a Roma.

Il costo per giocare al SuperEnalotto prevede una schedina minima di 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima, tramite sistemi a caratura, può comprendere fino a 27.132 colonne e il costo per ogni combinazione è di 1 euro, con un’opzione aggiuntiva di 0,50 euro per il numero Superstar. Pertanto, una giocata minima con Superstar costa 1,5 euro. Per più colonne, il costo totale si ottiene moltiplicando per 1,5 il numero di colonne giocate.

Le vincite al SuperEnalotto variano in base ai punteggi, che vanno da 2 a 6, compreso il 5+. Indicativamente: 5 euro per 2 numeri, 25 euro per 3, 300 euro per 4, 32.000 euro per 5, e 620.000 euro per 5 numeri più 1. Le vincite possono essere verificate tramite l’App del SuperEnalotto e un archivio online delle ultime 30 estrazioni. La combinazione vincente dell’odierna estrazione è 5 – 8 – 22 – 41 – 60 – 73, con Numero Jolly 18 e SuperStar 54.