In questo video vedremo un gatto che tenta di rubare il panino al suo padrone e il tutto è troppo divertente per gli utenti dei social.

Chi ha dei gatti in casa sa molto bene quanto possano essere ingordi e sempre affamati. In realtà hanno bisogno di poco per sopravvivere, in natura sono abituati a mangiare poco, piccole prede, più volte al giorno. Ma quando un gatto diventa domestico e la disponibilità di cibo è tanta, tutto cambia. Questo gattino, protagonista del video di Instagram che sta diventando virale, cerca di rubare il panino al suo padrone senza neanche pensarci un attimo. Lo addenta e se lo vuole mangiare tutto. Lo stesso padrone si mette a ridere per il comportamento del suo gatto, la stessa reazione che hanno avuto in molti che lo hanno visto. Ma ecco tutti i dettagli.

Gatto tenta in ogni modo di rubare il panino: la scena è troppo divertente

L’utente @kediozelharecat di Instagram ha condiviso sul suo profilo un video molto divertente in cui si vede lui che mangia un panino e il suo gatto che senza nessuna esitazione si lancia nel tentativo di addentarlo.

Per qualche secondo mangiano il panino insieme e il gatto ci mette tutto il suo impegno per strappare il pane. Il suo aspetto dolce e delicato non farebbe mai pensare a tanta voracità e a tanta aggressività quando si tratta di mangiare. Può succedere spesso nei gattini.

I motivi per cui questo in particolare abbia addentato così quel panino con l’intenzione di rubarlo e averlo tutto per sé non è chiaro. Forse emanava un odore e un sapore davvero irresistibile, forse aveva troppa fame o semplicemente era curioso di assaggiare il cibo del suo papà umano.

Ad ogni modo, il suo comportamento ha scatenato l’ilarità dei suoi padroni e anche degli utenti del web che si sono sbizzarriti nei commenti e nelle reazioni. A divertire ancora di più è stata l’espressione del gattino quando il suo padrone ha allontanato da lui il panino.

Era evidentemente contrariato e, non soddisfatto, ha provato a mangiare ancora dal panino. Ma questa volta il suo padrone lo ha allontanato con la mano per mangiare in pace senza di lui. Sullo sfondo si può vedere un altro gatto che guarda la scena non minimamente interessato a mangiare.

In molti hanno sorriso, ma bisogna dire che ci sono state anche persone che hanno messo in guardia da questo tipo di comportamento da parte del gatto. Potrebbe avere una dieta non equilibrata, potrebbe essere ossessionato dal cibo e in entrambi i casi sarebbe un qualcosa da correggere.

Inoltre, è utile sapere sempre che cosa poter dare agli animali domestici del nostro cibo e cosa no. Ci sono alimenti che fanno bene alla loro salute, ma altri che possono essere tossici o addirittura letali. Conoscere questa differenza con animali che si hanno in casa è fondamentale che siano gatti, cani, pappagalli, canarini o tartarughe.