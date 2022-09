la scena è esilarante- VIDEO

Due cagnolini vengono ripresi mentre giocano a nascondino, il video ottiene molte visualizzazioni e diverte parecchi utenti.

Due cuccioli vengono filmati mentre stanno giocando a nascondino da un utente di TikTok, i due cuccioli hanno divertito moltissimo il popolo del web con i loro peculiari movimenti. Per alcuni è stato molto curioso il fatto che questi due cuccioli si divertano come fossero due bambini.

Non è proprio un gioco tipico dei cani, eppure i due sembrano essere molto allenati e soprattutto il bassotto sembra essere molto concentrato. Scruta infatti l’amico da dietro il frigorifero e cerca di non farsi vedere, per poi sorprenderlo non appena gira l’angolo.

Due cagnolini si divertono a giocare a nascondino e vengono filmati dal loro padrone, il video è virale

A differenza di altri cani che masticano oggetti o amano correre nel parco, questi due cuccioli preferiscono intrattenersi con un classico gioco, nascondino. Il video è molto divertente e i due animali uno Schnauzer e un Bassotto, sembrano più una coppia di due bambini. Il video è stato caricato da @viickyseco, che come ha detto ai suoi seguaci non era la prima volta che i suoi cuccioli giocavano a questo gioco.

Gli utenti si sono rivelati sorpresi dall’intelligenza dei due cani, per alcuni infatti è incredibile che riescano in tale impresa, un modo simpatico per tenersi attivi e divertirsi. Agli animali fa bene muoversi e concentrarsi su qualcosa, questo gioco di sicuro può tenerli occupati anche per ore.

@viickyseco mis perros de vdd se ponen a jugar escondido #funny #dogsoftiktok #hideandseek #daschund #schnauzer ♬ Funny Song – Cavendish Music

“È bello che si divertano insieme anziché passare il loro tempo a dormire” ha commentato un utente, quando il cane è uno, c’è più rischio che si annoi, per esempio se il padrone è troppo occupato. In questo caso i due si fanno compagnia e sono davvero inseparabili, giocano tutto il giorno e arrivano alla sera molto stanchi. Per il loro padrone è una gioia vedere i suoi cani andare così d’accordo e giocare insieme.