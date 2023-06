la scena dell’incontro commuove tutti

Un uomo riabbraccia incredulo il suo cane a distanza di tre anni dalla sua scomparsa: la scena del loro incontro commuove tutti.

Un uomo anziano è il protagonista della clip condivisa su YouTube nei giorni scorsi assieme al suo amato fido ritrovato. L’uomo aveva dato ormai il suo fedele cagnolino per disperso. Ma, a tre anni dalla scomparsa del quattrozampe, l’anziano signore ha potuto finalmente riabbracciare il suo migliore e peloso amico grazie a un colpo di fortuna. Il destino – in seguito a una lunghissima ed estenuante attesa – sembra essere stato dalla loro parte.

L’uomo riabbraccia in strada il suo cane dopo 3 anni: il loro incontro commuove tutti

L’abbraccio in strada – tra il commosso padroncino e il suo fido appena ritrovato, grazie a una pura casualità – ha totalizzato ben 3.4 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma di condivisione. La “riunione” tra i due sarebbe avvenuta dopo che l’uomo lo ha riconosciuto il suo cane mentre si trovava sui mezzi pubblici.

Dire addio al proprio cane è uno dei momenti più complessi con cui confrontarsi dopo aver condiviso la propria esistenza con il nostro amico a quattrozampe. Eppure, in noi, resta sembra un barlume di speranza – specialmente nel caso di una scomparsa misteriosa – che lui possa tornare nella nostra vita. È stato questo il caso della coppia ricongiuntasi sotto l’occhio dei passanti commossi. L’uomo anziano ha notato il suo fido mentre era su un autobus. Avendolo riconosciuto in lontananza è subito sceso dal mezzo di trasporto e ha corso nella sua direzione.

Sembra, inoltre, grazie a una testimonianza rilasciata tra i commenti alla condivisione: che l’uomo abbia anche ricevuto una segnalazione – alcuni giorni prima – di un cane, molto somigliante al suo, che dormiva nei pressi del negozio di un suo amico commerciante. Alla fine, mentre si recava sul posto, ha scoperto – con un leggero anticipo – che era davvero lui. Chissà se il fido abbia avvertito l’inizio del viaggio intrapreso dal suo padroncino per raggiungerlo e abbia deciso istintivamente di abbreviare il suo percorso.

Similmente al vispo temperamento del cane del Mago di Oz, il fido ha mostrato una gioia immensa alla vista del suo papà umano. Anch’esso sembrava averlo riconosciuto sin dal primo istante.

Le immagini in movimento della loro armonia finalmente ritrovata sono state registrate da un passante, anch’esso emozionatosi di fronte alla scena e al punto tale di decidere di immortalarla per sempre. La clip è stata realizzata in diretta da Tblisi, la Capitale della Georgia, nell’ex Repubblica Sovietica.