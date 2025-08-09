34 C
Salute

La scelta etica della dottoressa Russo sui vaccini

La questione delle vaccinazioni continua a sollevare dibattiti accesi, in particolare riguardo alla composizione degli organi decisionali. In Veneto, Francesca Russo, responsabile del dipartimento prevenzione della Regione, ha deciso di rifiutare la nomina nel nuovo Comitato Vaccini (Nitag) del ministero della Salute.

La motivazione alla base di questa scelta è da ricondurre alla presenza di due medici, Paolo Bellavite e Eugenio Serravalle, noti per le loro posizioni contrarie ai vaccini. Nella lettera indirizzata a Maria Rosaria Campitiello, direttrice del Dipartimento Prevenzione, Russo ha evidenziato che la composizione del comitato include membri che, in passato, hanno veicolato informazioni non in linea con le evidenze scientifiche riguardo alle vaccinazioni. Questo ha influenzato il suo perfezionamento nel rifiutare l’incarico, ritenendo fondamentale il rispetto delle evidenze e delle strategie vaccinali nazionali.

La decisione di Russo ha suscitato consenso tra alcuni amministratori locali, come il presidente del Consiglio comunale di Vicenza, Massimiliano Zaramella, che ha espresso il suo apprezzamento per il gesto della dirigente. Zaramella ha sottolineato l’importanza per i rappresentanti istituzionali di mantenere alte le proprie responsabilità etiche e professionali, senza compromettere i valori fondamentali per la salute dei cittadini.

