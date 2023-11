La scelta del gatto dovrebbe dipendere dalla tua personalità, se fai quella giusta vivrai un’esperienza unica!

La sintonia tra personalità umana e felina è importantissima, alcune razze sono sicuramente più affini a te, scopri quali

Scegliere un animale da compagnia dovrebbe essere fatto con enorme e assoluta accuratezza, anche qualora si volesse optare per un più “indipendente” gatto, infatti, sono diverse le cose che dovremmo mettere in conto. La natura di questi animali, infatti, non li rende esenti dal bisogno di noi, che sia per compagnia, per cure o per altro, i gatti amano la presenza del padrone quanto i cani, se non avessimo il giusto tempo a disposizione dovremmo quindi demordere dal portare in casa un micio.

Esistono 73 razze di gatto ufficialmente conosciute, e seppur ogni felino ha un suo carattere, alcune razze sembrano distinguersi per alcuni tratti maggiormente evidenti, tratti che potremmo dover scegliere per trovare la perfetta “anima gemella” e condividere in casa il piacere massimo derivato da questa convivenza.

Scegli il gatto in base alla tua personalità, se fai in questo modo non sbaglierai

La relazione tra umani e gatti può essere unica nel suo genere, una danza di caratteri e temperamenti forti che può portare alla creazione di legami davvero profondi. È senza dubbio essenziale però che la nostra indole sia affine a quella del nostro gatto e per avere una prima indicazione osservare le diverse caratteristiche di alcune razze può essere utilissimo.

Per le personalità più socievoli, ad esempio, sembrerebbe essere perfetta la scelta di portare in casa un Angora turco, questa razza è incline alle dimostrazioni di affetto nonostante il suo bilanciamento tra timidezza e socialità. Questo gatto rispecchia l’amore per la famiglia ed il desiderio di un legame stretto, ama le coccole e potrebbe essere un animale perfetto per coloro che hanno bisogno di queste certezze affettive.

Le persone più pacate e tranquille, con un animo bonario ed in cerca di serenità potrebbero invece optare per un gatto Persiano. Anche questa razza è docile ed amorevole e si adatta perfettamente a chi ama gli ambienti calmi ma vuole al tempo stesso compagnia, la predilezione per i luoghi appartati e per le effusioni discrete rende questo gatto davvero speciale e adatto a chi condivide i suoi stessi interessi.

Anche il maestoso Main Coon, la razza di gatto più grande in assoluto, ha una sua personalità in grado di renderlo maggiormente adatto ad alcuni tipi di persone. Questa razza è molto vivace, curiosa ed energica, adatta dunque alle personalità più dinamiche o anche all’esuberanza dei bambini. Il Main Coon non ama le dimostrazioni di affetto esagerate, mantiene una sua maggiore indipendenza ed è l’ideale per coloro che non vogliano una presenza troppo ingombrante.

Infine per chi ama la lealtà e la fedeltà il certosino può essere la scelta migliore, questo gatto è dotato di forte personalità ed ama avere i suoi spazi nonostante sa sviluppare legami sinceri e profondi con il suo proprietario. Se ami avere i tuoi spazi il certosino potrebbe rappresentare la scelta perfetta, questo felino ama un approccio basato sulla spontaneità e sul consenso reciproco, non ama dunque le forzature.

Ovviamente questa analisi è del tutto indicativa, non sempre lo standard di razza infatti, garantisce anche uno standard dal lato caratteriale. Alcune razze specifiche però possono andare maggiormente in contrasto con il tuo stile di vita, per trovare la perfetta sintonia, dunque, un occhio a questi fattori potrebbe essere utilissimo.