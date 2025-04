La Scalinata di Monesteroli è l’avventura trekking da fare ad aprile

La Scalinata di Monesteroli, nota anche come “Scala Grande”, è un’imponente opera situata nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, in provincia di La Spezia. Composta da oltre 1.200 gradini in pietra arenaria, collega il crinale collinare al borgo di Monesteroli, con panorami mozzafiato sul Mar Ligure. Questa scalinata ha origini storiche legate alla viticoltura: un tempo, i contadini la utilizzavano per trasportare l’uva dai vigneti terrazzati alle cantine del borgo. Negli anni, la scalinata ha beneficiato di restauri, l’ultimo dei quali nel 2022, grazie a contributi del FAI e di Intesa Sanpaolo, per ripristinare la sua struttura e sicurezza.

Oggi, Monesteroli è in gran parte disabitato, ma l’assenza di servizi moderni contribuisce a mantenere l’autenticità del luogo. L’accesso avviene esclusivamente a piedi, il che rende l’escursione impegnativa. Si consiglia di partire da Campiglia e seguire i sentieri 535 e 536, assicurandosi di avere calzature appropriate e rifornimenti. È meglio evitare le ore più calde e verificare le condizioni del sentiero.

La Spezia offre anche altre attrazioni come il Castello di San Giorgio, che ospita il Museo Civico Archeologico, e il Museo Tecnico Navale. Per chi desidera rilassarsi, i Giardini Pubblici sono una scelta ideale. La Spezia è ben collegata, facilmente raggiungibile in treno o auto; gli aeroporti più vicini sono quelli di Pisa e Genova. È fondamentale prepararsi adeguatamente per l’escursione alla Scalinata di Monesteroli, soprattutto nei mesi primaverili per approfittare di condizioni climatiche favorevoli.