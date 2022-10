la scaletta e gli ospiti dello show su Canale 5

Renato Zero, 070: la scaletta e gli ospiti dello show concerto del Re dei Sorcini trasformato in show televisivo.

La festa di Renato Zero al Circo Massimo, una residency da sei live incredibili, tra il 23 settembre e il 1° ottobre, si trasforma in un grande spettacolo televisivo per festeggiare i primi 55 anni di carriera del Re dei Sorcini, oltre che il suo 70esimo compleanno (ormai vecchio di un paio d’anni). Uno spettacolo unico che arriva in prima serata su Canale 5 per un doppio show che verrà trasmesso il 26 ottobre e il 2 novembre, con tantissimi ospiti ad affiancare il grande cantautore romano e l’accompagnamento musicale di un’orchestra sinfonica da cinquanta elementi, in aggiunta a sette musicisti, otto coristi e oltre ventitré ballerini. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questo doppio appuntamento.

Renato Zero: gli ospiti di 070

Festeggiamento ritardato a causa della pandemia, ‘070 è il modo in cui Renato ha voluto tracciare una linea su ciò che è stato finora, ripercorrendo una carriera lunga undici lustri insieme ad alcuni degli amici che ha incontrato lungo il percorso.

Renato Zero (ph. Simone Cecchetti)

Durante questa prima puntata ci sarà spazio per ospiti come Stefano Bollani, Alex Britti, J-Ax, Jovanotti, Marco Masini, Paola Minaccioni, Fabrizio Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Francesco Renga e Ron. Con alcuni di questi il cantautore romano canterà alcuni dei più grandi successi della sua carriera o di quella di illustri colleghi:

– Fermati con Stefano Bollani

– medley di Fermoposta, Galeotto fu il canotto, Amore sì, amore no e Baratto con J-Ax e Alex Britti

– Piazza grande con Ron

– Amico con Francesco Renga

– Siamo eroi, Artisti, Sogni di latta e Dimmi chi dorme accanto a me con Jovanotti

– Il caos, Fantasmi, Chiedi di più, Regina e Che ti do con Fabrizio Moro

La scaletta di 070

Ovviamente nel corso dello show ci sarà spazio per tantissimi brani della sua lunga carriera, canzoni immortali che ancora oggi fanno battere il cuore di milioni di persone in tutta l’Italia.

Ma non mancheranno anche alcuni pezzi più recenti, prova del suo talento interminabile. Ecco quale potrebbe essere la scaletta delle canzoni che ascolteremo (non in ordine d’uscita), oltre quelle già citate:

– Questo bellissimo niente

– Vivo

– Niente trucco stasera

– Voyeur

– Cercami

– Magari

– Nei giardini che nessuno sa

– Morire qui

– L’angelo ferito

– Più amore

– Triangolo

– L’avventuriero

– La favola mia

– A braccia aperte

– L’amore sublime

– Il maestro

– Resisti

– La logica del tempo

– Qualcuno mi renda l’anima

– Mi vendo

– Spiagge

– Cos’è

– Più su

– Fortunato

– I migliori anni della nostra vita

– Il cielo