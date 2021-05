Eurovision 2021: la scaletta, il programma e dove vedere la seconda semifinale della manifestazione musicale più seguita al mondo.

Il 20 maggio 2021 è prevista la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021, che terminerà il 22 maggio con la grande finale. La kermesse, trasmessa anche in Italia, è già iniziata con una prima semifinale scoppiettante, che ha visto l’eliminazione di sei artisti e il passaggio di dieci paesi alla finale di sabato. Chi si esibirà nel secondo appuntamento? Scopriamolo insieme. Ecco la scaletta e tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata dell’Eurovision 2021.

Eurovision 2021: la scaletta della seconda semifinale

Ad aprire i giochi in questa seconda attesissima serata ci sarà Senhit, la rappresentante di San Marino, che canterà Adrenalina con Flo Rida. Seguiranno Uku Suviste dell’Estonia, Benny Christo della Repubblica Ceca e Stefania, la cantante greca di Last Dance.

Spazio quindi a Vincent Bueno per l’Austria, con la sua Amen, mentre il sesto artista sarà Rafal per la Polonia. Toccherà quindi a Natalia Gordienko con la Moldavia, mentre gli ottavi avrebbero dovuto essere Daði & Gagnamagnið per l’Islanda. Un membro del gruppo è però risultato positivo al Covid, e quindi verrà trasmesso solo un video della loro esibizione, come accaduto a Sanremo con Irama.

La diretta riprenderà con Loco Loco delle Hurricane per la Serbia, You di Tornik’ per la Georgia e Anxhela Peristeri, la cantante albanese. Sul finale arriverà il turno dei portoghesi Black Mamba, della bulgara Victoria, dei finlandesi Blind Channel e della lettone Samanta Tina con The Moon is Rising. Chiuderanno la semifinale Gjon’s Tears per la Svizzera e il duo danese Fyr & Flamme.

Eurovision 2021: dove vederlo e come si vota

Come la prima semifinale, anche la seconda in Italia verrà trasmessa in diretta su Rai 4 dalle 20.45 con la conduzione di Ema Stockholma e Saverio Raimondo. In contemporanea andrà in onda anche su Rai Play. La finale del 22 maggio sarà invece trasmessa su Rai 1 e presentata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Per quanto riguarda le votazioni, la giuria ufficiale e il pubblico da casa potranno esprimere per le performance voti che vanno da 1 a 8, con un punteggiio di 10 e 12 da assegnare solo ai migliori. Per poter televotare si può chiamare il numero fisso 894.222 o mandare un SMS al 475.475.0, con all’interno il codice di due cifre del paese che si vuole votare. C’è però una regola: non si può votare il rappresentante della propria nazione.

Eurovision 2021: la classifica

Dopo la prima semifinale, dove si sono esibiti 16 paesi (con sei eliminazioni), è stata già stilata una primissima classifica tra i dieci artisti passati alla fase successiva. Al primo posto momtentaneo abbiamo la Norvegia con Tix, seguita da Israele, Russia e Azerbaijan. Quinto posto per Malta, sesto per la Lituania a pari merito con Cipro. Seguono Svezia, Belgio e infine Ucraina.

