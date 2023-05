Eurovision 2023: la scaletta delle semifinali, l’ordine dei cantanti della prima e della seconda serata della kermesse.

Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool. L’attesa è finita. A un anno dall’emozionante edizione italiana di Torino, l’evento torna nel Regno Unito, per la prima volta nella città dei Beatles, a causa della guerra che rende impossibile effettuarlo in Ucraina. A poche ore dal via sono stati definiti i dettagli del programma, compresa la scaletta della prima e della seconda serata. Scopriamo insieme l’ordine dei cantanti nelle due semifinali.

Quando e dove vedere l’Eurovision 2023

L’Eurovision andrà in scena il 9, l’11 e il 13 maggio 2023 e sarà trasmesso rigorosamente in diretta sui canali Rai. La conduzione è affidata, per il terzo anno consecutivo, a Gabriele Corsi, stavolta affiancato da Mara Maionchi. Saranno loro a fare il tifo attivamente per il nostro Marco Mengoni, che parteciperà con la sua Due vite.

Mara Maionchi

L’appuntamento con le semifinali è per il 9 e l’11 maggio. Queste due grandi serate verranno trasmesse in prima serata su Rai 2. Sabato 13 ci sarà invece la finale, che permetterà a tutti i concorrenti di esibirsi sul palco, compreso Mengoni. Questo step imperdibile sarà trasmesso sempre in prima serata ma su Rai 1.

Eurovision 2023: la scaletta della prima serata

Saranno quindici gli artisti che si esibiranno nella prima semifinale della kermesse in programma nella Liverpool Arena. Ad aprire le danze un pezzo d’Italia, Alessandra Mele, rappresentante della Norvegia. Chiuderà invece la Finlandia.

Di seguito l’ordine di uscita:

1 – Queen of Kings di Alessandra (Norvegia)

2 – Dance (Our Own Party) dei The Busker (Malta)

3 – Namo si se spava di Luke Black (Serbia)

4 – Aijā dei Sudden Ligths (Lettonia)

5 – Ai coração di Mimicat (Portogallo)

6 – We Are One dei Wild Youth (Irlanda)

7 – Mama šč! dei Let 3 (Croazia)

8 – Watergun di Remo Forrer (Svizzera)

9 – Unicorn di Noa Kirel (Israele)

10 – Soarele şi luna di Pasha Parfeni (Moldavia)

11 – Tattoo di Loreen (Svezia)

12 – Tell Me More di TuralTuranX (Azerbaijan)

13 – My Sister’s Crown dei Vesna (Repubblica Ceca)

14 – Burning Daylight di Mia Nicolai & Dion Cooper (Paesi Bassi)

15 – Cha cha cha di Käärijä (Finlandia)

La scaletta della seconda semifinale

Dopo il primo appuntamento, si proseguirà giovedì con la seconda semifinale, in programma l’11 maggio. In questa serata si esibiranno anche i Piqued Jacks, band di Pistoia per San Marino.

Questo l’ordine di uscita:

1 – Breaking My Heart di Reiley (Danimarca)

2 – Future Lover di Brunette (Armenia)

3 – D.G.T. (Off and On) di Theodor Andrei (Romania)

4 – Bridges di Alika (Estonia)

5 – Because of You di Gustaph (Belgio)

6 – Break a Broken Heart di Andrew Lambrou (Cipro)

7 – Power di Diljá (Islanda)

8 – What They Say di Victor Vernicos (Grecia)

9 – Solo di Blanka (Polonia)

10 – Carpe diem dei Joker Out (Slovenia)

11 – Echo di Iru (Georgia)

12 – Like an Animal dei Piqued Jacks (San Marino)

13 – Who the Hell Is Edgar? di Teya & Salena (Austria)

14 – Duje di Albina & Familja Kelmendi (Albania)

15 – Stay di Monika Linkyte (Lituania)

16 – Promise dei Voyager (Australia)

Il programma della finale

Durante la finale del sabato, come ogni anno, arriverà il turno dei Big Five e dei campioni in carica, l’Ucraina. Non conosciamo ancora la scaletta ufficiale, ma sappiamo già quale sarà l’ordine di uscita dei sei paesi già qualificati:

1 – Évidemment di La Zarra (Francia)

2 – Blood & Glitter dei Lord of the Lost (Germania)

3 – Due vite di Marco Mengoni (Italia)

4 – Eaea di Blanca Paloma (Spagna)

5 – I Wrote a Song di Mae Muller (Regno Unito)

6 – Heart of Steel dei Tvorchi (Ucraina)