Gli Iron Maiden tornano in Italia: la scaletta del concerto di Milano del 2023. Ecco l’ordine delle canzoni.

Scusate il ritardo. A un anno di distanza dalla sfortunata cancellazione del concerto in programma a Bologna, nell’ambito del Bologna Sonic Park, gli Iron Maiden sono pronti a tornare a emozionare i loro fan, con un concerto straordinario a Milano. L’unico in Italia per il loro tour 2023. Al momento, l’unico per presentare dal vivo ai fan italiani alcune delle canzoni contenute nell’ultimo album, Senjutsu. Non molte, a dir la verità.

L’appuntamento è in programma nell’ambito del Milano Summer Fest. E sarà sicuramente uno dei concerti metal più importanti in Italia in questa calda estate. Scopriamo insieme la possibile scaletta dell’evento dal vivo di Bruce Dickinson e compagni.

La data italiana degli Iron Maiden nel 2023

Dopo il lungo periodo di stop imposto dalla pandemia, nell’estate 2022 gli Iron Maiden avevano programmato una data italiana per il Legacy of the Beast Tour. Purtroppo però il maltempo ci ha messo lo zampino, portando alla cancellazione del concerto a pochi minuti dall’inizio.

Iron Maiden

Dopo qualche giorno di attesa, la band ha però compreso che non avrebbe potuto recuperare velocemente la data persa per questioni meteorologiche, e ha così dato appuntamento ai fan direttamente nel 2023. Lo show è infatti previsto per il 15 luglio all’Ippodromo San Siro di Milano, dove accorreranno 35mila fan estasiati per poter finalmente riabbracciare una delle band più amate della storia del metal.

La scaletta del concerto degli Iron Maiden

Con un repertorio enormemente vasto come quello a loro disposizione, i Maiden potrebbero permettersi di variare scaletta da concerto a concerto. Nel live milanese ci sarà comunque spazio per molti brani del loro ultimo album, oltre ai classici tratti soprattutto dall’album Somewhere in Time, grande protagonista di questo The Future Past Tour.

Di seguito la setlist presentata dalla band di Steve Harris e Bruce Dickinson durante un loro live a Londra, come sempre aperto dalle registrazioni di Doctor Doctor degli UFO, da Blade Runner (End Titles) di Vangelis e chiuso da Always Look on the Bright Side of Life dei Monty Python:

– Caught Somewhere in Time

– Stranger in a Strange Land

– The Writing on the Wall

– Days of Future Past

– The Time Machine

– The Prisoner

– Death of the Celts

– Can I Play with Madness

– Heaven Can Wait

– Alexander the Great

– Fear of the Dark

– Iron Maiden

– Hell on Earth

– The Trooper

– Wasted Years