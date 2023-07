la scaletta del concerto al Circo Massimo

Guns N’ Roses, la scaletta dei concerti del 2023: l’ordine delle canzoni della band americana nel live al Circo Massimo.

I Guns N’ Roses tornano in Italia per un evento spettacolare. La band guidata da Axl Rose e Slash sarà di scena in una location molto importante, una delle più prestigiose del nostro paese, riservata solo ai grandissimi nomi: il Circo Massimo di Roma. Uno show in cui presenteranno tutti i loro più grandi successi e anche qualche ‘chicca’, per ripercorrere insieme ai fan, provenienti da tutta Italia, la loro straordinaria carriera, velocissima ma indimenticabile. Scopriamo quale potrebbe essere la possibile scaletta del concerto.

Guns N’ Roses live al Circo Massimo

Axl e compagni sono tornati in Europa con il loro Not in This Lifetime Tour, un’immensa e interminabile torunée da record iniziata nel 2016 e ancora lontana da arrivare alla conclusione. Per il 2023 l’unica data italiana in programma è quella di Roma, in programma l’8 luglio al Circo Massimo.

Guns N’ Roses

La data di inizio del live romano è fissata alle 20.45. Prima della band losangelina, apriranno l’evento i The Pretenders, storica formazione pop rock capitanata dalla cantante e chitarrista Chrissie Hynde. Ma quali saranno le canzoni suonate in questa versione 2023 del tour dai Guns?

La scaletta del concerto dei Guns

All’interno della setlist che la band sta portando in giro in questo 2023 non manca nessuno dei loro maggiori successi, canzoni immortali che da oltre trent’anni sono tra le più amate dagli appassionati di musica rock, tra le più passate dalle radio specializzate.

Per poter avere un’idea di quello che ci aspetterà, possiamo comunque dare un’occhiata alla scaletta della data di Berna dello scorso 5 luglio, consapevoli che potrebbe esserci qualche piccola variazione:

– It’s So Easy

– Bad Obsession

– Chinese Democracy

– Slither (cover Velvet Revolver)

– Mr. Brownstone

– Welcome to the Jungle

– Hard Skool

– Absurd

– Pretty Tied Up

– Reckless Life

– Double Talkin’ Jive

– Estranged

– Live and Let Die (cover Wings)

– Shadow of Your Love

– Down on the Farm (cover UK Subs)

– Rocket Queen

– You Could Be Mine

– TV Eye (cover The Stooges)

– Anything Goes

– Locomotive

– Civil War

– Sweet Child O’Mine

– November Rain

– There Was a Time

– Patience

– Nightrain

– Wichita Lineman (cover Jimmy Webb)

– Don’t Cry

– Paradise City