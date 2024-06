Questa sera Annalisa si esibirà a Ferrara: vi proponiamo la scaletta delle canzoni che la cantante porterà sul palco.

Questa sera, il Ferrara Summer Festival si veste di note e melodie grazie alla presenza di Annalisa, celebre volto della musica italiana. Proprio in Piazza Trento e Trieste, a partire dalle ore 21, sarà possibile assistere alla terza tappa del suo Tutti nel vortice outdoor tour, che promette di essere un appuntamento imperdibile per i fan e gli amanti della musica dal vivo.

Annalisa: il tour 2024

Annalisa non è nuova ai palchi importanti, come dimostrato dalle sue recenti apparizioni, in particolare quella al Nameless Festival e al Castle on Air di Bellinzona che hanno segnato l’inizio del suo tour estivo “Tutti nel vortice – Outdoor tour“. Di seguito le prossime tappe del tour di Annalisa:

06 luglio CATTOLICA (RN) – ARENA REGINA

12 luglio MAROSTICA (VI) – MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

17 luglio GENOVA – LIVE IN GENOVA FESTIVAL26 luglio CATANIA – VILLA BELLINI

27 luglio PALERMO – CANTIERI CULTURALI ZISA

02 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

06 agosto GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

08 agosto PESCARA – ZOO MUSIC FEST

10 agosto BAIA DOMIZIA (CE) – ARENA DEI PINI

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

17 agosto OLBIA – RED VALLEY FESTIVAL

Annalisa

La scaletta del concerto a Ferrara

Di seguito vi proponiamo la probabile scaletta del concerto di questa sera, mercoledì 26 giugno, a Ferrara, basata sulle canzoni che Annalisa ha portato sul palco nelle precedenti serate del tour:

Il Glitch

Euforia

La crisi a Saint-Tropez

Se avessi un cuore

Un domani

Ragazza Sola

Direzione la vita

Movimento lento

La genesi del tuo colore

Bye Bye

Rosso Corallo

Tsunami

Mon Amour

Diamante lei e luce lui / Una finestra tra le stelle / Senza riserva

Vento sulla luna / Walking on the Moon

Storie Brevi

Nuda

Stelle

Bollicine

Come saprei

Tropicana / Disco Paradise

Il mondo prima di te / Dieci

Sweet Dreams (Are Made of This)

Eva+Eva

Bellissima

Sinceramente

Indaco Violento