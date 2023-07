la scaletta dei concerti in Italia del 2023

Gli Arctic Monkeys tornano in Italia nel 2023: la scaletta dei concerti della band capitanata da Alex Turner.

Mancano poche ore al ritorno in Italia degli Arctic Monkeys. La band britannica, tra le più importanti guitar band nel Ventunesimo secolo, arriva nuovamente nel nostro paese per due concerti di straordinaria importanza. Due appuntamenti in cui potranno presentare le canzoni del loro ultimo album, The Car, ma anche i grandi classici di Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not o AM, album da record grazie a una super hit come Do I Wanna Now?. Ma quali saranno le canzoni presenti nella scaletta dei concerti della band britannica nel nostro paese? Scopriamolo insieme.

Le date italiane degli Arctic Monkeys

Saranno due i concerti del tour italiano della band di Alex Turner, che sarà protagonista il 15 luglio all’Ippodromo Snai La Maura per l’ultimo grande appuntamento degli I-Days di Milano, che arriveranno a conclusione dopo sette straordinarie serate che hanno visto protagonisti anche artisti del calibro di Florence + the Machine e Red Hot Chili Peppers.

Concerto

La seconda data italiana è invece quella prevista per il 16 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, per l’ennesima data imperdibile del Rock in Roma. Due concerti in cui la band presenterà molte delle canzoni più importanti di un repertorio che nel corso degli anni si è consolidato con tantissime hit da primi posti in classifica.

La scaletta dei concerti degli Arctic Monkeys

Ci sarà spazio sicuramente per qualche canzone tratta dal loro album, ma nella scaletta dei due live italiani della band non mancheranno classici come Brianstorm e ovviamente l’immancabile Do I Wanna Know?, canzone capace di superare il miliardo di ascolti su Spotify.

In attesa dei due concerti, ecco la scaletta presentata dalla band a Nimes, in Francia, il 13 luglio:

– Brianstorm

– Snap Out of It

– Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair

– Crying Lightning

– The View from the Afternoon

– Four Out of Five

– Sculptures of Anything Goes

– Why’d You Only Call Me When You’re High?

– Arabella

– My Propeller

– Perfect Sense

– Fluorescent Adolescent

– Do Me a Favour

– Cornerstone

– There’d Better Be a Mirrorball

– 505

– Do I Wanna Know?

– Body Paint

– Star Treatment

– I Bet You Look Good on the Dancefloor

– R U Mine?