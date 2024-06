la scaletta dei concerti a Napoli

Gigi D’Alessio si esibirà il 7 al 16 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli: vediamo quale sarà la scaletta dei concerti.

Il 24 maggio è uscito “Fra“, il nuovo album di Gigi D’Alessio. Adesso il cantante partenopeo si prepara per otto specialissimi concerti che si terranno in Piazza del Plebiscito a Napoli il 7,8,9,11,12,14,15 e 16 giugno. Vediamo quale sarà la scaletta e chi saranno gli ospiti di queste serate.

“Gigi, uno come te”: gli ospiti

Il titolo dell’evento è “Gigi, uno come te – l’emozione continua” e durerà per ben 8 serate. Si tratta del terzo anno consecutivo che D’Alessio si esibisce in Piazza del Plebiscito e nel 2023 tutte e 5 le date erano andate sold out.

Sul palco insieme a D’Alessio saliranno numerosi amici e colleghi del panorama musicale e televisivo, tra cui: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, Lda, Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi.

La possibile scaletta dei concerti

Stando a quanto riportato dell’Ansa, questi sono alcuni dei brani che Gigi D’Alessio dovrebbe portare sul palco dei suoi concerti in Piazza del Plebiscito:

Non mollare mai

Il cammino dell’età

Mon amour

Quanti amori

Como suena el corazon

Non dirgli mai

Un magica storia d’amore

Un nuovo bacio

Annarè

Fotomodelle un po’ povere

Sicuramente il cantautore canterà alcune canzoni contenute nel sul nuovo album “Fra“. A luglio il cantautore partirà con la tournée Gigi D’Alessio Outdoor 2024 toccando numerose città italiane, tra le quali Palermo, Barletta, Campobasso e Cattolica. Inoltre c’è grande attesa per i 5 live che D’Alessio terrà alla Reggia di Caserta a settembre e per i concerti nei palasport italiani che si terranno tra novembre e dicembre e di cui devono ancora essere annunciate le date.