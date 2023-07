la scaletta dei cantanti del 1° agosto

Battiti Live 2023 in televisione: la scaletta dei cantanti della quinta e ultima puntata, in onda il 1° agosto su Italia 1.

Quinto e ultimo appuntamento per Battiti Live 2023 in televisione. Il 1° agosto lo show musicale dell’estate torna in prima serata su Italia 1 per il gran finale. Registrato nelle scorse settimane, come sempre ci ha accompagnati per tutto il mese di luglio con appuntamenti settimanali in onda in prima serata sulla rete Mediaset, con la conduzione di Alan Palmieri, direttore artistico dell’evento, ed Elisabetta Gregoraci, ormai solita madrina del festival più caldo dell’estate. E adesso è arrivato alla naturale conclusione. Scopriamo insieme la scaletta dei cantanti di questa attesissima ultima serata, dopo l’ottimo risultato delle altre puntate.

Battiti Live 2023: la scaletta dei cantanti

Accompagnati dalla fedelissima Mariasole Pollio, ancora una volta inviata tra il pubblico per descrivere le emozioni dei presenti e far fare alcune domande ai cantanti, Elisabetta e Alan avranno ancora una volta il compito di accogliere sul palco alcuni dei più grandi artisti della scena nazionale e internazionale.

Emma Marrone

Questa la scaletta degli artisti di questa quinta e ultima puntata:

– Fedez

– Annalisa

– Tananai

– Fred De Palma

– Ana Mena

– Diodato

– Paola & Chiara

– Baby K

– Gabry Ponte

– Quinze & Bob Sinclar

– Matteo Paolillo

– Shade e Federica Carta

– Valentina Parisse

– Rhove

– Aka 7even

– Luigi Strangis & Matteo Romano

– Dara

– Piccolo G

– Lolita

– Alfa

– Ramona Flowers

I protagonisti degli spezzoni on the road saranno invece i Boomdabash da Mesagne, Emma da Canosa e Mr. Rain da Fasano.

Come e dove vedere la quinta puntata di Battiti Live

Come ogni anno Battiti Live andrà in onda in prima serata su Italia 1. Il quinto e ultimo appuntamento è in programma il 1° agosto 2023, a partire dalle 21.20. Lo spettacolo musicale potrà essere seguito anche in streaming oppure on demand su Mediaset Infinity, piattaforma che permetterà anche di recuperare le puntate già andate in onda.

Tra le canzoni che sicuramente ascolteremo in questa ultima puntata ricordiamo Disco Paradise di Annalisa, Fedez e Articolo 31, Mare caos di Paola & Chiara, M’ama non m’ama di Baby K, Bellissimissima di Alfa e tanti altri successi di questa calda estate 2023 ricca di collaborazioni e tormentoni che stanno facendo ballare gli italiani.