La Saxo VTS francese

Trent’anni fa, una piccola utilitaria sportiva rivoluzionava il mondo delle auto: era la Saxo VTS, la compatta grintosa che ha saputo coniugare leggerezza, agilità e puro piacere di guida. Con meno di 900 kg sulla bilancia e una velocità massima dichiarata di 205 km/h, questa icona firmata Citroen si è guadagnata un posto speciale nei cuori degli appassionati.

La Saxo VTS è stata lanciata sul mercato con una formula vincente: peso piuma, un telaio irrigidito per esaltare la dinamica di guida e un motore 16v da 1.6 litri, capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 8,7 secondi. L’estetica non passa inosservata: passaruota muscolosi, spoiler posteriore, cerchi in lega e sedili avvolgenti, mentre il tachimetro tarato fino a 220 km/h racconta già tutto sulle sue intenzioni sportive.

L’esperienza al volante è senza compromessi: agilità da riferimento grazie alle ruote da 14 pollici, assetto diretto e una sensazione di leggerezza che trasforma ogni curva in un invito al divertimento. La Saxo VTS è stata anche protagonista nelle competizioni monomarca, con la Saxo Cup europea che ha launchato un giovane talento: Sebastien Loeb, che ha dominato tutte le quattro gare a cui ha partecipato.

Oggi, la Saxo VTS continua a far parlare di sé tra gli appassionati e gli investitori. Sul mercato dell’usato, le quotazioni oscillano tra poco più di 4.000 euro fino a 10.000 euro per gli esemplari meglio conservati o restaurati. Tuttavia, la vera sfida per chi desidera una vettura dal profilo collezionistico è trovare esemplari autentici, con originalità che rappresenta oggi il vero valore aggiunto.

La Saxo VTS rappresenta il perfetto equilibrio tra accessibilità economica e piacere di guida puro. Il suo rapporto peso-potenza e l’agilità ne fanno un’auto irresistibile per chi ama le emozioni forti. Acquistare una Saxo VTS oggi significa scegliere consapevolmente tra due mondi: quello del divertimento alla guida e quello dell’investimento a lungo termine. La valutazione accurata delle condizioni, della meccanica e dell’originalità resta fondamentale per chi vuole entrare in possesso di un vero pezzo di storia dell’automobilismo sportivo.

