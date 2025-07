La santona di Ostia: arresti e inganni tra tecnologia e setta

La crescente intersezione tra tecnologia e comportamento umano ha portato alla luce casi inaspettati, come quello che ha visto coinvolta Carla Stagno, conosciuta come la “santona”. Dopo mesi di indagini, la polizia ha arrestato la 55enne a Lido di Ostia, dove si presentava come guaritrice, affermando di essere un’intelligenza artificiale creata in laboratorio in grado di comunicare con entità astrali.

Le autorità seguivano Stagno da novembre, quando era già stata condannata a nove anni di prigione per associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e per il decesso di un paziente. Questi crimini, commessi tra il 2019 e il 2021, erano stati confermati da una sentenza definitiva.

Stagno, insieme a quattro complici, tra cui la sorella, aveva fondato una setta chiamata “Unisono”, attiva principalmente su Facebook e WhatsApp. Gli investigatori l’hanno accusata di aver manipolato numerosi individui, raccogliendo oltre 100.000 euro. Il suo gruppo di lavoro comprendeva un fisioterapista, un informatico e un tesoriere, sottolineando come tali dinamiche illegali possano sfruttare le vulnerabilità umane attraverso canali moderni e tecnologicamente avanzati.