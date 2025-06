La Sanità Veneta: Il Top in Italia secondo il Rapporto Crea

Recentemente, il Veneto è stato riconosciuto come la regione con il miglior servizio sanitario d’Italia secondo il Rapporto Crea dell’Università di Roma Tor Vergata. Il presidente della regione, Luca Zaia, ha espresso soddisfazione per questo risultato, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra che promuove la salute dei cittadini e l’efficienza del sistema sanitario.

Il Veneto ha ottenuto un punteggio di 55%, superando le altre regioni italiane. Il rapporto valuta non solo i Livelli essenziali di assistenza, ma anche vari indicatori relativi all’assistenza ospedaliera e alla prevenzione. La presentazione dello studio avverrà il 2 luglio a Roma.

Zaia ha enfatizzato come la sanità regionale stia affrontando le sfide post-pandemia e la carenza di personale, evidenziando la necessità di 3.500 medici. Nonostante queste difficoltà, il sistema si distingue per la sua organizzazione, che combina rigore gestionale con attenzione alle esigenze locali, investendo in medicina di prossimità e innovazione tecnologica.

Un altro aspetto positivo è la riduzione del divario tra le regioni del Nord e del Sud, segnale di un progresso verso un Servizio Sanitario Nazionale più equo. Il presidente ha confermato l’intenzione di continuare a investire nella salute pubblica con approcci concreti e orientati al futuro, ribadendo l’impegno verso i cittadini.

