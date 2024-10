La Samsung One UI 7 debutterà solo l’anno prossimo

Google ha recentemente rilasciato Android 15 nel contesto del progetto Android Open Source, e la distribuzione degli aggiornamenti per gli smartphone Pixel inizierà il 15 ottobre. Questo scenario ha spinto molti utenti Samsung ad attendere l’arrivo di One UI 7.0, che sarà basata su Android 15. Samsung è nota per essere una delle aziende più efficienti nel distribuire gli aggiornamenti major di Android, ma questa volta ci sono delle novità non incoraggianti.

Durante il keynote principale della conferenza degli sviluppatori di Samsung, è stato annunciato che One UI 7 sarà lanciata solo con la serie Galaxy S25, prevista per gennaio. Gli aggiornamenti per i dispositivi più datati arriveranno subito dopo il lancio della nuova serie. È previsto anche il rilascio di un’anteprima beta di One UI 7 in questo periodo. La registrazione integrale del keynote è disponibile, e la sezione dedicata a One UI 7 inizia al minuto 22, mentre le nuove informazioni sulla versione si trovano al minuto 24:30.

Questo ritardo nel rilascio di One UI 7 rappresenta un cambiamento significativo rispetto a quanto i clienti Samsung sono abituati a ricevere negli anni passati, il che implica che sarà necessario un po’ di pazienza. A fronte di questo, Samsung ha promesso che One UI 7 presenterà un restyling completo, con un focus particolare su un linguaggio di design incentrato sulla semplicità, sull’impatto visivo e sull’emozione.

In sintesi, mentre Google avanza rapidamente con gli aggiornamenti di Android 15, gli utenti Samsung dovranno aspettare un po’ più a lungo per One UI 7, un’attesa che potrebbe essere dolcificata dall’arrivo di una versione beta. La direzione di design promossa da Samsung per questa nuova interfaccia mobile indica un impegno a migliorare l’esperienza utente, cercando di mantenere alta la qualità e l’innovazione nei loro prodotti.