La Salute Negata: Un Viaggio nella Sanità Italiana

Presentazione del libro "La salute negata"

Mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 18.00, presso la Residenza Nicola Basile di Alessandria, si terrà la presentazione del libro "La salute negata".

Gli autori, Maurizio Cremonte e Riccardo Lera, esperti nel campo della neuropsichiatria infantile e della pediatria, ripercorrono quarant’anni di evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale. Dal periodo in cui era considerato un modello di eccellenza, si osserva come sia stato progressivamente influenzato da privatizzazioni, tagli di bilancio e burocrazia, che hanno compromesso il rapporto tra medico e paziente. Attraverso testimonianze dirette e episodi di vita ospedaliera, i due professionisti mettono in luce come il sistema sanitario si sia orientato verso il profitto, con il rischio di ridurre il paziente a un semplice numero.

Il testo è curato da Maurizio Scordino, sociologo e giornalista, che intreccia le esperienze dei due autori in una narrazione incisiva. "La salute negata" non solo descrive la crisi della sanità pubblica in Italia, ma solleva anche interrogativi cruciali sul futuro del Diritto alla Salute nel paese. Con un linguaggio chiaro e coinvolgente, il libro rende accessibile un tema di rilevanza sociale, stimolando un dibattito che coinvolge ogni cittadino.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: alessandria.today