La salute al centro delle città: un futuro da costruire

Il benessere e la sicurezza delle comunità sono al centro di un’iniziativa che si è recentemente svolta a Roma, presso Palazzo Inail. L’incontro “L’Italia che abiteremo by Remind” ha visto la partecipazione di rappresentanti del governo, del Parlamento e professionisti del settore, con l’obiettivo di esplorare pratiche utili per migliorare la qualità della vita nelle città.

Durante il suo intervento, Maurizio Pigozzi, Presidente di AIOP Lazio, ha sottolineato l’importanza del diritto alla salute nella costruzione di una società equa e resiliente. Ha evidenziato come l’integrazione tra sanità e sviluppo urbano sia cruciale per una rigenerazione territoriale efficace. Secondo Pigozzi, non esiste progresso urbano senza adeguate strutture sanitarie, che devono essere diffuse e innovative.

Il presidente ha apportato una visione chiara sulla sanità privata accreditata, definendola fondamentale per garantire cure accessibili e integrate con il sistema pubblico. Ha anche ribadito l’urgenza di implementare politiche abitative che pongano la salute al centro delle strategie urbane e ha fatto appello per il potenziamento dell’assistenza territoriale e della prevenzione.

Il progetto “L’Italia che abiteremo” è organizzato da Remind, un’associazione che promuove buone pratiche nei settori produttivi. I risultati dell’incontro contribuiranno a un “Libro bianco” che fornirà linee strategiche per le politiche industriali future. Paolo Crisafi, Presidente di Remind, ha rimarcato come “abitare” significhi non solo risiedere, ma anche costruire connessioni e prendersi cura degli spazi, sottolineando l’importanza di trasformare gli ambienti in luoghi sani e facilmente accessibili per tutti.