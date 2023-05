Cerchiamo di capire che cosa dicono gli esperti su questo argomento e se la saliva del cane può essere pericolosa per una donna incinta.

Cani e gatti possono essere una preziosa compagnia quando una donna aspetta un bambino. Sia il cane che il gatto hanno la straordinaria capacità di percepire le alterazioni ormonali e potrebbero accorgersi della presenza di una gravidanza ancora prima della persona interessata.

Tuttavia, essendo animali che stanno generalmente un po’ in casa e un po’ fuori casa, e non solo per questo motivo, occorre fare molta attenzione. La minaccia di batteri e di malattie è sempre molto presente.

In molti si chiedono, ad esempio: la saliva del cane è pericolosa per una donna incinta? Sappiamo che le feci del gatto potrebbero essere molto pericolosi per la toxoplasmosi, ma per quanto riguarda il cane?

Cerchiamo di approfondire meglio l’argomento con il parere degli esperti in modo da essere pronti e non commettere errori per il benessere di tutti.

Saliva del cane pericolosa per la donna incinta: cosa dicono gli esperti

Cani e gatti, se regolarmente vaccinati e curati dal veterinario, possono convivere con una donna in gravidanza senza nessun problema.

Ma come comportarsi con la saliva del cane? Il dott. Fabrizio Pregliasco ha fatto sapere che una donna non può ingerire una quantità di saliva del cane tale da essere infettata da qualche malattia. È una possibilità davvero molto remota.

🐾 Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Questo anche nel caso in cui la saliva fosse contaminata da feci. Tuttavia, gli esperti precisano che la cosa migliore da fare è sempre prevenire, quindi, è meglio evitare di farsi leccare il viso dal cane oppure dare baci nel muso all’animale.

I sintomi di un eventuale infezione sono diarrea, febbre e nausea. Alla comparsa di questi segnali occorre rivolgersi subito al medico e dire che si ha un animale in casa, ma la possibilità che la “colpa” sia del cane è molto bassa.

Non perdere tutti i video di 🐾 Amore a quattro zampe: li trovi su TIKTOK

Ad ogni modo, mai sottovalutare la salute di una donna in gravidanza e del suo bambino. Quindi, ecco, qui di seguito, alcuni consigli su come comportarsi.

Cosa fare e cosa non fare con il cane quando si aspetta un bambino

Il cane potrebbe essere un pericolo, ma anche una fonte molto preziosa. Cerchiamo di capire che cosa si può fare e cosa è meglio evitare.

Tra le cose a cui bisogna prestare attenzione ci sono queste:

non avere contatti con le feci del cane;

del cane; pulire sempre gli accessori del cane;

usare dei guanti e lavarsi sempre le mani ;

; fare attenzione a portare il cane al guinzaglio per i possibili e improvvisi strattonamenti.

Inoltre, occorre insegnare al cane a stare un po’ più tranquillo, non saltare addosso alla donna in gravidanza e insegnargli a dormire in un modo opportuno qualora fosse abituato a dormire sulla pancia delle persone.

Tuttavia, ecco i benefici che un cane in casa può fare ad una donna incinta:

compagnia , ottima per alleviare la solitudine di una donna che magari è costretta a stare a casa a riposo;

, ottima per di una donna che magari è costretta a stare a casa a riposo; il cane riesce a infondere buonumore nelle persone;

nelle persone; ha la capacità di dare l’allarme se qualcosa non va ed è motivo di sicurezza ;

; portare il cane a fare le passeggiate dà un prezioso aiuto alla donna con il pancione che deve camminare per mantenersi in forma.

Avere un cane è sempre un ottimo aiuto e supporto, facendo attenzione a tutti i vari aspetti di questa convivenza.