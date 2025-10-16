La saga della birra: House of Guinness e l’Irlanda in gioco

La nuova serie House of Guinness, disponibile su Netflix, offre uno sguardo profondo sulla storia della celebre birreria irlandese e sulla famiglia Guinness. La trama si sviluppa attorno ai fratelli Edward e Arthur Guinness, che affrontano il delicato passaggio di poteri dopo la morte del fondatore, Sir Benjamin Lee Guinness. In un contesto turbolento di cambiamenti sociali e nazionali, la loro storia riflette una società in fermento, con le tensioni tra cattolici e protestanti che si intensificano.

Con una narrazione che si dipana su otto episodi, la serie mescola elementi di dramma familiare, politica e intrighi, offrendo uno sguardo avvincente sulle dinamiche interne della famiglia. Edward, dedito al birrificio, si scontra con la visione politica del fratello Arthur, il quale è coinvolto in relazioni che possono compromettere il buon nome della famiglia. Inoltre, Anne, l’unica figlia, e Ben jr, con le sue dipendenze, arricchiscono il quadro con le loro complessità.

L’epicentro della narrazione è il funerale di Sir Benjamin, un evento che scatena tensioni tra le forze republicane, i feniani, e la famiglia, suggerendo che i rapporti tra i vari gruppi non saranno più gli stessi. Al contempo, i combattenti per la libertà, capitanati da Patrick ed Ellen Cochrane, portano avanti la loro lotta, prevalendo sull’idea di una nazione libera dall’oppressione.

House of Guinness non si propone di documentare la verità storica, ma di ricreare un affresco suggestivo e drammatico, dove birra e storia si intrecciano, rendendo questa serie un racconto affascinante e coinvolgente.