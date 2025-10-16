La Safety Car Mercedes-AMG festeggia 500 uscite in F1

La Safety Car di Formula 1 non è la protagonista in pista, ma è fondamentale per garantire la sicurezza durante le gare. Recentemente, a Austin, Mercedes-AMG ha festeggiato un traguardo storico: la 500esima uscita con la Safety Car. Questo viaggio inizia nel 1996 con una C 36 AMG a Magny-Cours e culmina oggi con la potente GT Black Series, dotata di 730 cavalli.

Sotto la pioggia o in caso di incidenti, la Safety Car entra in scena per mantenere l’ordine e garantire la sicurezza. Bernd Mayländer, al volante da 25 anni, è un simbolo di questa missione. Il suo compito è trovare il giusto equilibrio tra velocità e cautela, mantenendo la calma quando le monoposto sono pronte a scatenarsi. Nel corso degli anni, 13 modelli hanno contribuito a una storia di precisione e innovazione tecnologica, sempre con l’obbiettivo della sicurezza in primo piano.

Tra i momenti memorabili che hanno segnato la storia della Safety Car, ci sono 19 giri consecutivi sotto il diluvio a Fuji e 33 giri totali a São Paulo. Ogni uscita rappresenta una sfida e la GT Black Series, in pista dal 2022, è l’emblema della missione di protezione, arricchita da una tecnologia avanzata che la rende la Mercedes-AMG più potente mai realizzata.

Accanto alla Safety Car c’è anche il Medical Car, anch’esso alla sua 500ª uscita. Un team di ingegneri e meccanici supporta entrambe le vetture con test rigorosi prima di ogni gara, assicurandosi che tutto funzioni perfettamente. Durante questo traguardo a Austin, la GT Black Series presenterà un design speciale con il numero 500, celebrando un’importante pietra miliare.