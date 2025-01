La S Pen senza Bluetooth

Con l’imminente lancio del Galaxy S25 Ultra, crescono le aspettative e le indiscrezioni sui nuovi flagship di Samsung. Recentemente è emerso un video promozionale che ha mostrato il dispositivo, rapidamente rimosso dalla rete. Sono state anche pubblicate immagini ufficiali che ritraggono il Galaxy S25 Ultra insieme alla sua S Pen, svelando dettagli sul design e le potenzialità del dispositivo, suscitando grande interesse tra gli appassionati.

Le immagini evidenziano il nuovo design del Galaxy S25 Ultra, che abbandona le linee squadrate tipiche della serie Note. Questa evoluzione estetica potrebbe comportare cambiamenti nelle funzionalità della S Pen e stimolare riflessioni su cosa possono aspettarsi gli utenti dal futuro del dispositivo.

Tuttavia, ci sono voci sul fatto che il Galaxy S25 Ultra potrebbe perdere alcune delle funzionalità distintive della S Pen. In particolare, sembra che il nuovo modello non supporterà più la connettività Bluetooth, una caratteristica introdotta con il Galaxy Note 9 nel 2018. Questa scelta potrebbe essere vista come un passo indietro per molti utenti, poiché il Bluetooth permette l’utilizzo di funzioni avanzate come il controllo remoto per foto e presentazioni.

Sebbene l’S Pen continuerà a supportare caratteristiche come la scrittura e il disegno, la mancanza del Bluetooth potrebbe ridurre la versatilità dell’esperienza utente. Diverse anticipazioni suggeriscono che Samsung, in risposta alla bassa richiesta per le funzioni Bluetooth, potrebbe aver deciso di concentrarsi sul potenziamento delle caratteristiche tradizionali del pennino.