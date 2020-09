Come mai Garko non poteva fare coming out prima? L’opinione delle donne della casa del GF Vip.

Gabriel Garko ieri sera ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, regalandoci un bellissimo momento di verità. Per anni abbiamo puntato il dito contro l’attore domandandoci perché non volesse parlare del suo orientamento e ieri qualche risposta l’abbiamo avuta. La star delle fiction ha promesso che presto rivelerà tutto, ma che se è stato in silenzio per anni ci sono di motivi ed ha aggiunto che non è dipeso da lui.

Durante la notte Stefania Orlando ha espresso la sua felicità per il coming out di Gabriel, ma si è chiesta come mai l’attore si sia tolto questo peso solo adesso.

“Quindi fatemi capire, Gabriel Garko ha finalmente fatto coming out. Vero? Bene, sono contenta. Secondo me lui l’avrebbe fatto anche prima, ne sono sicura. Sono felice che si sia liberato. Chissà come mai non l’ha detto in passato”.

Maria Teresa Ruta ha ipotizzato clausole lavorative, tirando in ballo indirettamente il GATE di cui NON si può parlare: “Magari una clausola di lavoro, può essere questo che non lo faceva parlare. Anni fa succedeva che facessero queste cose“.

