La ministra della Difesa lituana, Dovilė Šakalienė, ha affermato che la Russia sta deridendo gli Stati Uniti, non mostrando un reale impegno per fermare la guerra in Ucraina. Questo comportamento sarebbe accentuato dalla crescente cooperazione tra Mosca e paesi come Corea del Nord, Cina e Iran.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com