La Russa vuole cambiare il burraco: “Troppe controversie”

Il burraco è un gioco che, secondo Ignazio La Russa, presidente del Senato, necessita di una “riforma”. La Russa, intervistato su Rai Radio 1, sostiene che il gioco è spesso accompagnato da litigi e tensioni e propone di introdurre un “burraco friendly”, un’opzione meno competitiva e più amichevole, per recuperare il piacere di stare insieme. La proposta è stata inizialmente ironica, ma è diventata un argomento serio.

Il presidente chiarisce che non intende modificare le regole attuali, ma desidera aggiungere nuove norme per permettere a chi non vuole competere di giocare semplicemente per divertirsi. La Russa sottolinea che l’approccio non dovrebbe essere quello di considerare il burraco come uno sport competitivo, e invita chi preferisce il gioco “serio” a continuare a farlo.

Non intende creare una divisione netta, paragonando la sua iniziativa alla nascita dell’Inter da una costola del Milan. Riferisce di essere a conoscenza di un nuovo regolamento in fase di proposta, ma lui stesso non intende aderirvi.

Parlando delle sue esperienze personali, La Russa ammette di non giocare mai con la moglie per evitare conflitti, mentre ricorda una partita con Giorgia Meloni risalente a oltre due anni fa. Infine, menziona che la Santanchè gioca spesso a burraco, evidenziando la loro bravura. La Russa si mostra desideroso di rendere il gioco più accessibile e meno conflittuale, promuovendo un’atmosfera di divertimento.