La Russa tinge la barba per la vittoria dell’Inter!

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato che tingerà la barba di verde, bianco e rosso qualora l’Inter vinca la finale di Champions League, prevista per il 31 maggio contro il Paris Saint Germain. La Russa, noto tifoso della squadra milanese e presidente dell’Inter Club Parlamento, ha accettato di rispettare questa promessa, evidenziando un legame affettivo con la squadra. Tuttavia, ha rifiutato di cantare “Bella Ciao” e di votare ai referendum su lavoro e cittadinanza che si terranno l’8 e 9 giugno, suscitando polemiche.

Durante un’intervista, La Russa ha precisato che non intende effettuare ulteriori sacrifici, né accettare richieste dei giornalisti di celebrare un eventuale trionfo con gesti simbolici. Le sue dichiarazioni sul referendum indicano che non parteciperà al voto e che intende promuovere l’astensione, strategia comune nel fronte del “No” per assicurare che il referendum non raggiunga il quorum necessario.

La posizione di La Russa ha riacceso il dibattito sulle sue inclinazioni politiche, essendo affiancato a una lunga militanza nell’estrema destra italiana. Le pressioni per cantare “Bella Ciao”, simbolo della Resistenza, sono state ritenute inopportune dal presidente del Senato, il quale ha mantenuto le sue posizioni senza cedere agli stimoli esterni. La finale di Champions rappresenta per l’Inter l’ultima chance per aggiudicarsi un trofeo in questa stagione prima del Mondiale per club.

Fonte: www.virgilio.it