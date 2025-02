La Russa Jr. sostenuto dal padre: il presidente del Senato difende la sua innocenza in tribunale contro Report

Ignazio La Russa difende il figlio Leonardo Apache, indagato per violenza sessuale a Milano. Il presidente del Senato ha espresso fiducia nell’innocenza del figlio, affermando di affidarsi alla giustizia. La Russa ha mantenuto una posizione riservata sulla questione fino a quando non è stato visto al Palazzo di Giustizia. Oltre a questo caso, La Russa ha avviato una causa contro la trasmissione Report per diffamazione, rivelando che due episodi del programma hanno offeso l’onorabilità della sua famiglia.

In tribunale, La Russa si è opposto alla richiesta di archiviazione della denuncia contro Report, sostenendo che le puntate “La Russa Dinasty” abbiano utilizzato informazioni di dubbia veridicità. La Procura ha chiesto l’archiviazione riconoscendo il diritto di cronaca, ma La Russa, tramite il suo legale, ha chiesto ulteriori indagini e l’audizione di testimoni. Durante l’udienza, ha affermato di agire per difendere l’onorabilità della sua famiglia, denunciando che Report ha basato le sue ricostruzioni su “pseudo-informative”.

La questione di La Russa Jr si è anche collegata all’inchiesta su Equalize, una società di dossieraggio che ha portato a diversi arresti. Un hacker coinvolto, Samuele Calamucci, ha menzionato una telefonata tra La Russa e Enrico Pazzali riguardo alla situazione del figlio. La Russa ha negato di aver discusso il caso con Pazzali e ha espresso sorpresa riguardo alle attività di dossieraggio della società. Ha minimizzato l’importanza di una presunta telefonata riguardante la planimetria della sua casa, dichiarando di non conoscere affatto la persona coinvolta.