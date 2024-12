La Russa e la tensione in Senato: la risposta a Renzi dopo l’attacco

Dopo il conflitto in Senato, continuano le polemiche tra Ignazio La Russa, presidente del Senato, e Matteo Renzi, ex premier. La Russa ha rilasciato una nota in cui accusa Renzi di mentire invece di scusarsi per le sue affermazioni in aula. Il confronto tra i due è emerso durante le dichiarazioni di voto sulla legge di Bilancio e ha portato a scambi accesi di accuse. La Russa esprime dispiacere per il comportamento di Renzi, sottolineando che quest’ultimo continua a mentire consapevolmente, mentre lui, in qualità di presidente del Senato, ha ritenuto doveroso rispondere.

La tensione si è intensificata quando Renzi ha definito La Russa “camerata” e ha messo in discussione la sua capacità di gestire il dibattito a causa della sua età. Renzi ha criticato la manovra di Bilancio, in particolare una norma “ad personam” riguardo ai compensi per le conferenze all’estero. La lite ha avuto origine durante l’intervento di Renzi, che, trovando disturbo durante il suo discorso, ha chiesto a La Russa di intervenire per far zittire i rumori di fondo. La Russa, però, ha invitato Renzi a proseguire senza porre obiezioni.

Renzi ha reagito risentito, evidenziando che La Russa non poteva interromperlo in diretta TV e che avrebbe dovuto rispettare l’opposizione. A questo punto, La Russa ha risposto, chiedendo a Renzi di non evitare la verità. Il dibattito è proseguito, con Renzi che ha dichiarato di sperare che La Russa percepisse il termine “camerata” come un’offesa, suggerendo che sarebbe segno di un’evoluzione democratica. Le reazioni a questo scambio sono state accese, con commenti sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Antonella Zedda, vicecapogruppo FdI, ha osservato che se un parlamentare del suo partito avesse offeso un presidente del Senato per la sua età, ci sarebbe stata una reazione molto più forte.

Da Italia Viva, invece, si sottolinea la reazione della maggioranza agli insulti legati all’età, mentre si tace sui termini utilizzati da Renzi. La frattura e l’intensità dei commenti mostrano quanto sia acceso il clima politico attuale, con entrambe le fazioni che si schierano in difesa dei propri leader e valori.