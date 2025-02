La Russa contro Fabrizio Corona: nessun legame tra Fedez e Angelica Montini, querela in arrivo

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha preso le distanze dalle affermazioni di Fabrizio Corona nel programma Falsissimo, dove l’ex paparazzo ha dichiarato di essere stato contattato per evitare la diffusione del nome di Angelica Montini, presunta amante di Fedez. La Russa ha negato ogni contatto con Corona, richiedendo una rettifica.

La vicenda è emersa dopo che Corona ha affermato sui social che La Russa avrebbe chiesto di non rivelare il nome di Montini, una giovane imprenditrice legata a uno dei figli del presidente del Senato. Montini è stata menzionata nelle presunte relazioni extraconiugali di Fedez, scoppiate in un contesto di crisi matrimoniale con Chiara Ferragni. Secondo La Repubblica, Montini ha consultato gli avvocati di La Russa per capire come proteggere la sua privacy. Gli avvocati, tuttavia, hanno smentito qualsiasi coinvolgimento diretto del politico.

Negli ultimi sviluppi, Fedez ha attaccato Corona, esprimendo rammarico per aver parlato con lui riguardo alla situazione. Corona ha descritto Montini come il “vero amore segreto” di Fedez, affermando che il rapper l’avrebbe contattata poco prima del matrimonio con Ferragni. Se Corona non rettificherà le sue dichiarazioni, i legali di La Russa potrebbero avviare un’azione legale per diffamazione.

La lettera inviata a Corona non è ancora una diffida formale, ma ribadisce che La Russa non ha mai avuto alcun coinvolgimento nella vicenda. La questione continua a attirare l’attenzione dei media, con Corona che ha promesso ulteriori rivelazioni nei prossimi episodi di Falsissimo.