La Russa accoglie i pet in Senato: pronto il via libera per cani e gatti

Cani e gatti potrebbero presto fare la loro comparsa all’interno del Parlamento italiano. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha dichiarato la sua intenzione di consentire ai senatori di portare i propri animali domestici nei loro uffici a Palazzo Madama. Durante un evento a Brucoli, La Russa ha affermato: “È giunto il momento di autorizzare i senatori a portare i propri animali domestici dentro il Senato”. La proposta di apertura agli animali domestici, che dovrà essere valutata in base a determinate circostanze, è stata accolta con favore.

La questione era già stata sollevata nel passato dalla senatrice Michaela Biancofiore, la quale aveva avviato una battaglia per la presenza degli animali all’interno del Senato, lamentando di doversi assentare spesso lungo il pomeriggio per prendersi cura del suo carlino di undici anni, Puggy. Biancofiore ha espresso la sua frustrazione per il fatto che gli animali domestici possano accedere a molti luoghi, tranne che in Parlamento, considerandolo inaccettabile.

La Russa aveva avviato un’istruttoria nel giugno 2023 in risposta alla richiesta della senatrice per esaminare la possibilità di permettere la presenza di animali nei luoghi di lavoro dei senatori. Dopo più di un anno di discussioni, sembra che si possa trovare una soluzione, anche se non è ancora chiaro quale sia. Una delle questioni principali è chi si prenderà cura degli animali e dei loro bisogni durante l’orario di lavoro.

Tuttavia, per mettere in atto questa modifica al regolamento del Senato, sarà necessaria l’approvazione del consiglio di presidenza. Questo iniziativa rappresenta un passo interessante verso la considerazione degli animali domestici all’interno di contesti istituzionali, favorendo una maggiore integrazione e possibilità di compagnia per i senatori.

In conclusione, sebbene ci siano ancora modalità da definire e eventuali formalità da seguire, l’idea che cani e gatti possano entrare in Senato sta guadagnando terreno, promettendo di portare un nuovo aspetto all’atmosfera del lavoro parlamentare.