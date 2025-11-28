13.8 C
La ruota dei Campioni vince ancora in Italia

Gerry Scotti è andato in onda con La ruota dei Campioni e ha portato in prima serata un prodotto per contrastare il rivale Rai 1. Il torneo dei Campioni ha visto sfidarsi i vincitori delle varie puntate andate in onda finora e ha conquistato la prima posizione nei dati degli ascolti TV, diventando il programma più visto della serata di giovedì.

Tuttavia, Scotti ha registrato un netto calo rispetto alla scorsa settimana, perdendo oltre 1 milione di telespettatori. La ruota dei Campioni è stato visto da 4.692.000 telespettatori, con uno share del 24,8%, mentre la scorsa settimana aveva intrattenuto 5.881.000 telespettatori con uno share del 28%.

Nonostante il calo, Scotti è riuscito a sovrastare Rai 1, dove è andata in onda la fiction Un professore con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, che ha coinvolto 3.358.000 telespettatori con il 20% di share. La lotta tra La ruota della fortuna e Affari tuoi continua, con Stefano De Martino che tiene testa a Scotti con 4.750.000 di telespettatori e il 22,9% di share nel game show di Rai 1.

