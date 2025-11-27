La Ruota dei Campioni su Canale 5

Dopo il successo di ascolti di giovedì scorso, stasera su Canale 5 alle 20.40 va in onda “La Ruota dei Campioni”, versione grande campionati di “La Ruota della Fortuna”. Si tratta di una puntata maxi del classico quiz che si prende anche la fascia serale della prima rete del Biscione fino a dopo la mezzanotte. In studio ci saranno Gerry Scotti e Samira Lui insieme agli ex concorrenti più vittoriosi della stagione in una sfida fra “numeri 1”.

La puntata dura due ore e mezza e sarà caratterizzata da round serrati arbitrati da Gerry Scotti. I protagonisti della competizione sono i concorrenti che hanno conquistato i montepremi più alti nel corso della stagione. Tra gli elementi studiati per rendere il torneo ancora più avvincente ci sono gli “spicchi speciali”, capaci di cambiare il destino dei concorrenti in una frazione di secondo. Tra questi figura lo spicchio che mette in palio una FIAT 500 Hybrid, oltre al celebre “Raddoppio”, in grado di trasformare un montepremi già interessante in una cifra decisamente più alta.

A rendere la puntata ancora più vivace contribuirà la presenza di due ospiti particolarmente amati dal pubblico, ciascuno con un’energia e uno stile inconfondibili: Max Giusti e Al Bano. La puntata si articola in tre manche tematiche, ciascuna composta da cinque round e affrontata da tre giocatori alla volta. Al termine dei tre blocchi iniziali, i concorrenti con il montepremi accumulato più consistente accederanno alla manche conclusiva, una sorta di finale secca che decreterà il Campione dei Campioni che potrà così accedere alla “Ruota delle Meraviglie”. La “Ruota delle Meraviglie” è una versione “potenziata” del celebre gioco finale di “La Ruota della Fortuna” con un tabellone più ricco, un ventaglio di combinazioni ampliato e la possibilità di conquistare un montepremi fino a 300.000 euro.