Il quarto capitolo di The Crown, che ha raccontato e mostrato l’incontro, il matrimonio e la crisi fra il Principe Carlo e Lady Diana, non è affatto piaciuto alla Royal Family che ha duramente attaccato Netflix.

Stando a quanto riportano i tabloid inglesi, infatti, anche il principe William avrebbe manifestato il suo dissenso nei confronti di The Crown, etichettando la quarta stagione come “fantasiosa” e con avvenimenti che “non corrispondono alla realtà”.

La ricostruzione della quarta stagione comprende il lasso di tempo che va dalla fine degli anni Settanta all’inizio degli anni Novanta, partendo dal primo incontro fra il Principe Carlo e Diana Spencer fino al loro matrimonio e la nascita dei figli, William ed Harry, mostrando senza censure tutte le debolezze di Lady D: dall’ansia da prestazione ai disturbi alimentari, passando per la frustrazione del dover competere con Camilla Parker Bowles, vero amore di Carlo.

“William non è molto contento. Sente che entrambi i suoi genitori vengono sfruttati e presentati in modo falso e semplicistico per fare soldi. Tutto questo è profondamente ingiusto, soprattutto perché molte delle cose che vengono narrate non rappresentano la realtà”.