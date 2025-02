La rovina della tv italiana: stroncatura per Lorenzo da una gieffina

L’elezione di Lorenzo Spolverato come primo finalista del Grande Fratello ha sorpreso telespettatori e concorrenti. Helena Prestes, parlando con Maria Teresa Ruta, ha espresso la sua convinzione che il vero vincitore dovesse essere Javier Martinez, ritenuto un esempio positivo. Helena ha accusato Lorenzo di essere la rovina della televisione, affermando che manipola le persone e racconta bugie per vincere. Ha sottolineato che non si aspettava assolutamente che Lorenzo fosse il primo finalista e che Javier meritava di più, essendo sempre un signore anche nelle avversità.

Secondo Helena, Lorenzo fa finta di essere gentile e sfrutta le situazioni a suo favore, affermando di averlo capito sin dall’inizio. Ha descritto Lorenzo come una persona che gioca sporco e non si comporta correttamente, mentre Javier affronta le difficoltà in modo sereno. Helena ha anche menzionato episodi in cui Lorenzo sembra passare sopra i sentimenti degli altri, come quando ha proposto a Shaila di creare una storia con Helena. Inoltre, ha criticato Lorenzo per la sua autoproclamata origine modesta, dicendo di avere esperienza in contesti simili e di riconoscere quando qualcuno racconta menzogne.

Helena ha concluso il suo sfogo affermando di sentirsi stanca e indignata per il fatto che Lorenzo rappresenti un cattivo esempio nella televisione italiana, definendo il suo comportamento come “la rovina della televisione italiana”.