Una bella Roma si impone nettamente 2-0 sulla Fiorentina all’Olimpico grazie alle reti di Spinazzola al 12′ e di Pedro al 70′, sprecando tante altre occasioni ma mettendo in evidenza un grande tridente offensivo. Grazie a questo successo la squadra di Fonseca sale a 11 punti restando aggrappata al treno Champions. Rispetto alla gara con il Milan, Fonseca cambia una sola pedina inserendo al centro della difesa l’ormai ristabilito Smalling. Il sacrificato è Kumbulla che torna in panchina. A destra a centrocampo Karsdorp vince di nuovo il ballottaggio con Bruno Peres. Sul fronte opposto Iachini rilancia Ribery, perfettamente recuperato, mentre in difesa mette Quarta al posto di Pezzella, indisponibile dopo l’intervento di pulizia alla caviglia.

Fonte